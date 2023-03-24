Pesonen (Könönen) Iida Mikontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen (Könönen) Iida Mikontytär

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Место рождения

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

10.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

1909 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886

Отец: Könönen Mikko Mikonpoika

Мать: Könönen Maria Antintytär

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Koponen Laina-Hellin

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
02.08.1916

Сын: Pesonen Leivo

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
02.04.1919

Дочь: Kurtti Impi

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
25.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
29.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pesonen Heikki Heikinpoika

Смерть
Неизвестно
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