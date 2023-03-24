Pesonen (Könönen) Iida Mikontytär
Место рожденияAnoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения10.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886
Отец: Könönen Mikko Mikonpoika
Мать: Könönen Maria Antintytär
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Koponen Laina-Hellin
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
02.08.1916
Сын: Pesonen Leivo
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
02.04.1919
Дочь: Kurtti Impi
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
25.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
29.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно