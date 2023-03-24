Pesonen (Partanen) Alina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen (Partanen) Alina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pesonen Leivo

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pesonen Leivo

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pesonen Leivo

Смерть
Неизвестно

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