Pesonen (Partanen) Alina
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pesonen Leivo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pesonen Leivo
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pesonen Leivo
Смерть
Неизвестно