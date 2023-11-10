Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

01.11.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1865 ст.

Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Мать: Герценберг Дора

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
25.10.1891 ст.

Муж: Аронсон Гирш Цри Абрамович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.

Сын: Аронсон Итцик Вульф Гиршевич

Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
11.08.1894 ст.

Дочь: Рахель Гиршевна

Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Дочь: Эльке Гиршевна

Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.

Сын: Аронсон Элие Мовша Гиршевич

Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
Неизвестно
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