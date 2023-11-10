Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1865 ст.
Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Мать: Герценберг Дора
Бракосочетание
25.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.
Сын: Аронсон Итцик Вульф Гиршевич
Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович
Рождение ребёнка
11.08.1894 ст.
Дочь: Рахель Гиршевна
Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Дочь: Эльке Гиршевна
Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.
Сын: Аронсон Элие Мовша Гиршевич
Отец ребёнка: Аронсон Гирш Цри Абрамович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно