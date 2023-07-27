Герценберг Дора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Сын: Герценберг Шмуель Елиу Элиасович
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Дочь: Левитан (Герценберг) Ривке Элиасовна
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Дочь: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Сын: Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Сын: Герценберг Габриель (Гавриель) Элиасович
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Сын: Герценберг Абраам Лемиле (Lemel) Лео Элиасович
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Дочь: (Герценберг) Малке Элиасовна
Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)