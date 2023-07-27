Герценберг Дора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герценберг Дора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
24.10.1858 ст.

Сын: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.

Сын: Герценберг Шмуель Елиу Элиасович

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
26.10.1862 ст.

Дочь: Левитан (Герценберг) Ривке Элиасовна

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
01.11.1865 ст.

Дочь: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
19.02.1868 ст.

Сын: Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
16.10.1870 ст.

Сын: Герценберг Габриель (Гавриель) Элиасович

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.

Сын: Герценберг Абраам Лемиле (Lemel) Лео Элиасович

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
05.07.1957 ст.

Дочь: (Герценберг) Малке Элиасовна

Отец ребёнка: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
Неизвестно

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