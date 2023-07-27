Аронсон Гирш Цри Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.
Отец: Аронсон Абрам
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.
Сын: Аронсон Итцик Вульф Гиршевич
Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна
Рождение ребёнка
11.08.1894 ст.
Дочь: (Аронсон) Рахель Гиршевна
Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Дочь: (Аронсон) Эльке Гиршевна
Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.
Сын: Аронсон Элие Мовша Гиршевич
Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна
Смерть
Неизвестно