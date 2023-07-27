Аронсон Гирш Цри Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронсон Гирш Цри Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.

Отец: Аронсон Абрам

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
25.10.1891 ст.

Жена: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.

Сын: Аронсон Итцик Вульф Гиршевич

Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
11.08.1894 ст.

Дочь: (Аронсон) Рахель Гиршевна

Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Дочь: (Аронсон) Эльке Гиршевна

Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.

Сын: Аронсон Элие Мовша Гиршевич

Мать ребёнка: Аронсон (Герценберг) Тауба Элиасовна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
Неизвестно

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