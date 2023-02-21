Караулан (Мазутова) Калерия (Галина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулан (Мазутова) Калерия (Галина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1946

Дата смерти

21.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мазутова Иустиния Гурьевна

Рождение ребёнка
12.09.1966

Дочь: Епифанова Лилия Антоновна

Отец ребёнка: Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич

Рождение ребёнка
20.09.1969

Дочь: Редкозубова Нелли Антоновна

Отец ребёнка: Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич

Смерть
21.09.1994
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