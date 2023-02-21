Караулан (Мазутова) Калерия (Галина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1946
Дата смерти21.09.1994
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1966
Дочь: Епифанова Лилия Антоновна
Отец ребёнка: Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич
Рождение ребёнка
20.09.1969
Дочь: Редкозубова Нелли Антоновна
Отец ребёнка: Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1994