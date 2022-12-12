Мазутов (Иванов) Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1937
Дочь: Садыкова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Мазутова Иустиния Гурьевна
Рождение ребёнка
14.06.1942
Дочь: Ткаченко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мазутова Иустиния Гурьевна
Нижние Абакасы, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1946
Дочь: Караулан Калерия (Галина) Ивановна
Мать ребёнка: Мазутова Иустиния Гурьевна
Смерть
1980