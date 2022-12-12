Мазутов (Иванов) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазутов (Иванов) Иван Иванович

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Место рождения

Богурданы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1911

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Богурданы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1937

Дочь: Садыкова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Мазутова Иустиния Гурьевна

Рождение ребёнка
14.06.1942

Дочь: Ткаченко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мазутова Иустиния Гурьевна

Нижние Абакасы, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1946

Дочь: Караулан Калерия (Галина) Ивановна

Мать ребёнка: Мазутова Иустиния Гурьевна

Смерть
1980
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