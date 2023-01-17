Мазутова (Гурьева) Иустиния Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазутова (Гурьева) Иустиния Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1937

Дочь: Садыкова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Мазутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1942

Дочь: Ткаченко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мазутов Иван Иванович

Нижние Абакасы, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1946

Дочь: Караулан Калерия (Галина) Ивановна

Отец ребёнка: Мазутов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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