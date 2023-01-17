Мазутова (Гурьева) Иустиния Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1937
Дочь: Садыкова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Мазутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1942
Дочь: Ткаченко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мазутов Иван Иванович
Нижние Абакасы, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1946
Дочь: Караулан Калерия (Галина) Ивановна
Отец ребёнка: Мазутов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно