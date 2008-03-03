Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1942
Дата смерти03.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1966
Дочь: Епифанова Лилия Антоновна
Мать ребёнка: Караулан Калерия (Галина) Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1969
Дочь: Редкозубова Нелли Антоновна
Мать ребёнка: Караулан Калерия (Галина) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2008