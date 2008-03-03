Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулан Антон (Анатолий) Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1942

Дата смерти

03.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1966

Дочь: Епифанова Лилия Антоновна

Мать ребёнка: Караулан Калерия (Галина) Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1969

Дочь: Редкозубова Нелли Антоновна

Мать ребёнка: Караулан Калерия (Галина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулан Калерия (Галина) Ивановна

Смерть
03.03.2008
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