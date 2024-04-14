Князев Тимофей Федулович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смерти05.09.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Отец: Князев Федулло
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Князева) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: (Князева) Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: (Князева) Васса Тимофеевна
Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Князев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Возможно Ерегина (Князева) Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна
Смерть
05.09.1868 ст.
от старости