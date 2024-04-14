Князев Тимофей Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Тимофей Федулович

Князев Тимофей Федулович

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

05.09.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: Князев Федулло

Мать: Князева Марья Константиновна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Князев Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Князева) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: (Князева) Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: (Князева) Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Князев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Возможно Ерегина (Князева) Афанасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.09.1868 ст.
Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.