Князев Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смерти03.01.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: Князев Тимофей Федулович
Мать: Князева Домна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Варзина (Князева) Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Иванова (Князева) Зиновья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.1879 ст.
Запись № 1 от СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#28