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Князев Александр Тимофеевич

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

03.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Князев Тимофей Федулович

Мать: Князева Домна Ефимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Варзина (Князева) Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Иванова (Князева) Зиновья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.01.1879 ст.
Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 от СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#28

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