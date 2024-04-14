Князева Домна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева Домна Ефимовна

Князева Домна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Князев Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Князева) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: (Князева) Парасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: (Князева) Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Князев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Возможно Ерегина (Князева) Афанасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.