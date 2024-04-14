Князева Домна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Князева) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: (Князева) Парасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: (Князева) Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Князев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Возможно Ерегина (Князева) Афанасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Князев Тимофей Федулович
Смерть
Неизвестно