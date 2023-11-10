Сигаева (Ивзан) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1895
Дата смерти18.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1895
Отец: Ивзан Иван Осипович
Мать: Ивзан Мария Осиповна
Рождение ребёнка
01.11.1922
Дочь: Молева Анна Геогиевна
Отец ребёнка: Сигаев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигаева Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Сигаев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигаев Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Сигаев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сигаев Георгий
Смерть
18.02.1958