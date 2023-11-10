Сигаева (Ивзан) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигаева (Ивзан) Анна Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.08.1895

Дата смерти

18.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1895

Отец: Ивзан Иван Осипович

Мать: Ивзан Мария Осиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1922

Дочь: Молева Анна Геогиевна

Отец ребёнка: Сигаев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигаева Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Сигаев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигаев Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Сигаев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигаев Георгий

Смерть
18.02.1958
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