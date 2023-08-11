Молева (Сигаева) Анна Геогиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922
Отец: Сигаев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молева) Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молев Георгий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно