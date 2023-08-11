Молева (Сигаева) Анна Геогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молева (Сигаева) Анна Геогиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922

Отец: Сигаев Георгий

Мать: Сигаева (Ивзан) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молева) Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молев Георгий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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