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Ивзан Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ивзан Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивзан Александр Иванович

Отец ребёнка: Ивзан Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивзан Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ивзан Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивзан Иван Осипович

Смерть
Неизвестно