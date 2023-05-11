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Топорков Мартын Афонасьевич

Место рождения

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Топорков Афонасий Никитьевич

Мать: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Топорков Степан Мартынович

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Топоркова Дарья Мартыновна

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Топорков Алексей Мартынович

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Топорков Иван Иоанн Мартынович

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Топорков Афанасий Мартынович

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой 1-й, Приаргунский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Топорков Ефим Мартынович

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Топоркова Феодосья Мартыновна

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Топоркова Марья Мартыновна

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Топорков Михайло Мартынович

Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топоркова Домна Доминика

Смерть
Неизвестно
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