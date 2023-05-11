Топорков Мартын Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1820
Сын: Топорков Степан Мартынович
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Топоркова Дарья Мартыновна
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1823
Сын: Топорков Алексей Мартынович
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1824
Сын: Топорков Иван Иоанн Мартынович
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1827
Сын: Топорков Афанасий Мартынович
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Дурой 1-й, Приаргунский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Топоркова Феодосья Мартыновна
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Топоркова Марья Мартыновна
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Рождение ребёнка
1839
Сын: Топорков Михайло Мартынович
Мать ребёнка: Топоркова Домна Доминика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Топоркова Домна Доминика
Смерть
Неизвестно