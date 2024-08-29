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Топорков Михаил Мартынович

Место рождения

Станица Дуройская, Забайкалье, Россия.

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Топорков Мартын Афонасьевич

Мать: Топоркова Домна Доминика Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топоркова Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.09.1870

Дочь: (Топоркова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Топоркова Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.08.1872

Сын: Топорков Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Топоркова Пелагея Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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