Топорков Михаил Мартынович
Место рожденияСтаница Дуройская, Забайкалье, Россия.
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1870
Дочь: (Топоркова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Топоркова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.08.1872
Сын: Топорков Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Топоркова Пелагея Прокопьевна
Смерть
Неизвестно