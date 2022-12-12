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Топорков Афонасий Никитьевич

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Место рождения

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Топорков Никита Васильевич

Мать: не указана

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Топорков Ефимий Афонасьевич

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Топорков Мартын Афонасьевич

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Топоркова Ирина Афонасьевна

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Топоркова Матрона Афонасьевна

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Топоркова Парасковья Афонасьевна

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Топоркова Васса Афонасьевна

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Топорков Деонисий Деонис Афонасьевич

Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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