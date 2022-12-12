Топорков Афонасий Никитьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Топорков Никита Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Топорков Ефимий Афонасьевич
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Топорков Мартын Афонасьевич
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Топоркова Ирина Афонасьевна
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Топоркова Матрона Афонасьевна
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Топоркова Парасковья Афонасьевна
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Топоркова Васса Афонасьевна
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Топорков Деонисий Деонис Афонасьевич
Мать ребёнка: Бакшеева Топоркова Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно