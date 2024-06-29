Феофилов Афанасий Иовович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиМежду 1859 и 1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Феофилов Иов Яковлевич/Иовливич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феофилова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фефилов Прокопий Афанасьевич
Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феофилова Фекла Афанасьевна
Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Феофилов Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна
Смерть
Между 1859 и 1868
Рождение ребёнка
29.06.1860
Сын: Феофилов (Фефилов) Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Феофилов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия