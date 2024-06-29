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Феофилов Афанасий Иовович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Между 1859 и 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Феофилов Иов Яковлевич/Иовливич

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феофилова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фефилов Прокопий Афанасьевич

Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феофилова Фекла Афанасьевна

Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Феофилов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1859 и 1868
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1860

Сын: Феофилов (Фефилов) Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Феофилов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Феофилова Стефанида (Степанида) Акимовна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

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