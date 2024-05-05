Фефилов Прокопий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
09.01.1874
Жена: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1879
Сын: Феофилов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1881
Сын: Феофилов Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1882
Дочь: Фефилова Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1884
Дочь: Фефилова Феодора Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1886
Сын: Фефилов Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1886
Сын: Фефилов Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Фефилова Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1890
Сын: Фефилов Георгий Прокопьевич
Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно