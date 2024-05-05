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Фефилов Прокопий Афанасьевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Феофилов Афанасий Иовович

Мать: Феофилова Стефанида Акимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
09.01.1874

Жена: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1879

Сын: Феофилов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1881

Сын: Феофилов Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1882

Дочь: Фефилова Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1884

Дочь: Фефилова Феодора Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1886

Сын: Фефилов Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1886

Сын: Фефилов Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Фефилова Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1890

Сын: Фефилов Георгий Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Елена Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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