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Феофилов Иов Яковлевич/Иовливич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1786

Дата смерти

24.08.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феодилова Пелагея Иововна

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Феофилов Афанасий Иовович

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Феофилов Василий Иовович

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
24.08.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости

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