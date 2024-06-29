Феофилов Иов Яковлевич/Иовливич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти24.08.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феодилова Пелагея Иововна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Феофилов Афанасий Иовович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.08.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости