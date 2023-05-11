Тарушкин Яков
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тарушкин Фёдор 1-й
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Яковлевна
Мать ребёнка: Тарушкина Ольга Алексеевна
загс Фергоны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарушкина Ольга Алексеевна
загс Фергоны
Смерть
Неизвестно
демидов
Причина смерти: Естественная смерть/старость