Тарушкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарушкин Яков

Место рождения

Демидов

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тарушкин Фёдор 1-й

Мать: Тарушкина Параскева Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Яковлевна

Мать ребёнка: Тарушкина Ольга Алексеевна

загс Фергоны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарушкина Ольга Алексеевна

загс Фергоны
Смерть
Неизвестно
демидов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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