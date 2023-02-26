Тарушкина (Романова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Романова Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Яковлевна
Отец ребёнка: Тарушкин Яков
загс Фергоны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарушкин Яков
загс Фергоны
Смерть
2002