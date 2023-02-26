Тарушкина (Романова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарушкина (Романова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Романова Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Яковлевна

Отец ребёнка: Тарушкин Яков

загс Фергоны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарушкин Яков

загс Фергоны
Смерть
2002
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