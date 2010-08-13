Барановский Иван Куприянович
Место рождения
Дата рождения22.06.1931
Дата смерти13.08.2010
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1931
Отец: Барановский Куприян
Мать: Барановская Наталья
Рождение ребёнка
28.06.1952
Дочь: Горохова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Барановская Мария Харлампиевна
Казавчин, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Юрий Иванович
Мать ребёнка: Барановская Мария Харлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2010