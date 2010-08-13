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Барановский Иван Куприянович

Место рождения

Гошев, Житомирська область

Дата рождения

22.06.1931

Дата смерти

13.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1931

Отец: Барановский Куприян

Мать: Барановская Наталья

Гошев, Житомирська область
Рождение ребёнка
28.06.1952

Дочь: Горохова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Барановская Мария Харлампиевна

Казавчин, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Юрий Иванович

Мать ребёнка: Барановская Мария Харлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская Мария Харлампиевна

Смерть
13.08.2010
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