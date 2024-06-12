Горохова (Барановская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1971
Отец ребёнка: Горохов Юрий Валентинович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.08.1989
Дочь: Гнедюк Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Горохов Юрий Валентинович
Магадан, город Магадан, Магаданская область