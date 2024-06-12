Горохова (Барановская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Барановская) Анна Ивановна

Место рождения

Казавчин, Кіровоградська область

Дата рождения

28.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1952

Отец: Барановский Иван Куприянович

Мать: Барановская (Коваль) Мария Харлампиевна

Казавчин, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Юрий Валентинович

Рождение ребёнка
18.11.1971

Сын: Горохов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Горохов Юрий Валентинович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.08.1989

Дочь: Гнедюк Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Горохов Юрий Валентинович

Магадан, город Магадан, Магаданская область

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