Барановская Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановская Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Куприян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Василий Куприянович

Отец ребёнка: Барановский Куприян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барановская) Надежда Куприяновна

Отец ребёнка: Барановский Куприян

Рождение ребёнка
22.06.1931

Сын: Барановский Иван Куприянович

Отец ребёнка: Барановский Куприян

Гошев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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