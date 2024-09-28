Барановская Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановский Куприян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Василий Куприянович
Отец ребёнка: Барановский Куприян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барановская) Надежда Куприяновна
Отец ребёнка: Барановский Куприян
Рождение ребёнка
22.06.1931
Сын: Барановский Иван Куприянович
Отец ребёнка: Барановский Куприян
Гошев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно