Барановский Куприян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барановская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Василий Куприянович
Мать ребёнка: Барановская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барановская) Надежда Куприяновна
Мать ребёнка: Барановская Наталья
Рождение ребёнка
22.06.1931
Сын: Барановский Иван Куприянович
Мать ребёнка: Барановская Наталья
Смерть
Неизвестно