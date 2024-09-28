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Барановский Куприян

Место рождения

Гошев, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гошев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Василий Куприянович

Мать ребёнка: Барановская Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барановская) Надежда Куприяновна

Мать ребёнка: Барановская Наталья

Рождение ребёнка
22.06.1931

Сын: Барановский Иван Куприянович

Мать ребёнка: Барановская Наталья

Гошев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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