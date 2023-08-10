Сулейманова (Елистратова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Сулейманова Нина Гудратовна
Отец ребёнка: Сулейманов Гудрат (Костя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Геннадий Гудратович
Отец ребёнка: Сулейманов Гудрат (Костя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Николай Гудратович
Отец ребёнка: Сулейманов Гудрат (Костя)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.?