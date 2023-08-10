Сулейманова (Елистратова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова (Елистратова) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елистратов Алексей Павлович

Мать: Елистратова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Сулейманова Нина Гудратовна

Отец ребёнка: Сулейманов Гудрат (Костя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Геннадий Гудратович

Отец ребёнка: Сулейманов Гудрат (Костя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Николай Гудратович

Отец ребёнка: Сулейманов Гудрат (Костя)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Гудрат (Костя)

Смерть
10.05.?
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