Сулейманов Гудрат (Костя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулейманов Гудрат (Костя)

Сулейманов Гудрат (Костя)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1949

Дочь: Сулейманова Нина Гудратовна

Мать ребёнка: Сулейманова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Геннадий Гудратович

Мать ребёнка: Сулейманова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Николай Гудратович

Мать ребёнка: Сулейманова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close