Сулейманов Гудрат (Костя)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1949
Дочь: Сулейманова Нина Гудратовна
Мать ребёнка: Сулейманова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Геннадий Гудратович
Мать ребёнка: Сулейманова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Николай Гудратович
Мать ребёнка: Сулейманова Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно