Елистратова (Жиркова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жирков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Елистратов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Елистратов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
02.07.1932
Дочь: Болдырева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович
Хованка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елистратов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович
Смерть
Около ?.09.?