Елистратова (Жиркова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Жиркова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жирков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Елистратов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Елистратов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
02.07.1932

Дочь: Болдырева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович

Хованка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулейманова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Елистратов Алексей Павлович

Смерть
Около ?.09.?