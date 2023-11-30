Тышлек ЧАЛИШ Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Василий Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1920

Дата смерти

06.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Военная служба
?.10.1939
Дата рождения __.__.1920 Место рождения Сталинская обл., Кармагенский р-н, с. Ново-Каракута Дата и место призыва Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н После... Показать все
Военная награда
26.04.1944
Дата рождения __.__.1920 Место призыва Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н Воинская часть 280 ап 146 сд 1 Уд.А ( 280 ап, 146 сд, 1 Уд.А ) Дата поступления... Показать все
Военная награда
28.07.1944
Дата рождения __.__.1920 Место призыва Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н Воинская часть 280 ап 146 сд 14 гв. ск 3 ПрибФ ( 280 ап, 146 сд, 14 гв. ск, 3 П... Показать все
Смерть
06.08.1944
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