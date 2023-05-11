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Варламов Иван Степанов

Место рождения

Семернино, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

27.03.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1868 ст.

Отец: Варлаамов Степан Андреев

Мать: Екатерина Арсентьева

Семернино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Павла Ивановна

Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1896 ст.

Дочь: Ефимова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Павла Ивановна

Семернино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павла Ивановна

Семернино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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