Варламов Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения27.03.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1868 ст.
Отец: Варлаамов Степан Андреев
Мать: Екатерина Арсентьева
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Жена: Павла Ивановна
Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1896 ст.
Дочь: Ефимова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Павла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павла Ивановна
Смерть
Неизвестно