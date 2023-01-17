село Осенево, село Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Осенево

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
179Осенево, с. каз.при рч. Лахости.453575208310Церковь православная 1. Училище. Ярмарка 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Осеневская волость
599. Осенево, село бывшее государственное, при речке Лахости, дворов 82, жителей 451, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, школа, 32 л Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
3193Осеневосело57°14'с.ш.40°11'в.д.O-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Митинское сельское поселение
78612450296с Осеневосело
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