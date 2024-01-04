Ефимова (Варламова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.02.1896 ст.
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896 ст.
Отец: Варламов Иван Степанов
Мать: Павла Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1919
Дочь: Воробьёва Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Ефимов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Егор Павлович
Смерть
1931
Причина смерти: Болезнь