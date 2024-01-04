Ефимова (Варламова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Варламова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Семернино, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

20.02.1896 ст.

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896 ст.

Отец: Варламов Иван Степанов

Мать: Павла Ивановна

Семернино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1919

Дочь: Воробьёва Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Ефимов Егор Павлович

Артемиха, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Егор Павлович

Артемиха, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1931
Причина смерти: Болезнь
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