Лаврова (Петалова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Петалова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1889

Дочь: Рублева Степанида Порфирьевна

Отец ребёнка: Лавров Порфирий Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Лавров Порфирий Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Порфирий Самсонович

Смерть
Неизвестно
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