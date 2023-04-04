Лаврова (Петалова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1889
Дочь: Рублева Степанида Порфирьевна
Отец ребёнка: Лавров Порфирий Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Лавров Порфирий Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно