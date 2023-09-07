Петалов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петалова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петалова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петалова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петалова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно