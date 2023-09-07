Петалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петалов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петалов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петалова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петалова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петалова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петалова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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