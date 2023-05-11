Крыгина (Балакина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти03.02.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Балакинъ Александръ
Мать: Балакина Агафья
Бракосочетание
15.09.1857
Муж: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Крыгинъ Василий
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.09.1861
Сын: Крыгинъ Сергей
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1862
Дочь: Карташева Матрена
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.01.1865
Сын: Крыгинъ Григорий
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1866
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Крыгинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Смерть
03.02.1898