Крыгина (Балакина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Балакина) Прасковья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Балакинъ Александръ

Мать: Балакина Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.09.1857

Муж: Крыгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Крыгинъ Василий

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1861

Сын: Крыгинъ Сергей

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1862

Дочь: Карташева Матрена

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1865

Сын: Крыгинъ Григорий

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1866

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Крыгинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Смерть
03.02.1898
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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