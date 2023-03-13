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(Крыгина) Устинья
(Крыгина) Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Крыгинъ Иванъ
1817 г.р.
Мать
Крыгина (Балакина) Прасковья
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Крыгинъ Иванъ
Мать:
Крыгина Прасковья
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