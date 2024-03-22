Крыгинъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Крыгинъ Иванъ
Мать: Крыгина Прасковья
Бракосочетание
08.07.1896
Рождение ребёнка
02.03.1897
Дочь: Крыгина Екатерина Анастасия
Мать ребёнка: Крыгина, Щипакина Олимпиада
Рождение ребёнка
09.05.1898
Дочь: Сафонева Гликерья
Мать ребёнка: Крыгина, Щипакина Олимпиада
Рождение ребёнка
06.05.1901
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Крыгина, Щипакина Олимпиада