Крыгинъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыгинъ Дмитрий

Крыгинъ Дмитрий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Крыгинъ Иванъ

Мать: Крыгина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1896

Жена: Крыгина, Щипакина Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1897

Дочь: Крыгина Екатерина Анастасия

Мать ребёнка: Крыгина, Щипакина Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1898

Дочь: Сафонева Гликерья

Мать ребёнка: Крыгина, Щипакина Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1901

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Крыгина, Щипакина Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close