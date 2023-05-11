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Телегин Степан Дмитриевич

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Место рождения

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

14.07.1914

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914

Отец: Телегин Дмитрий Михайлович

Мать: Телегина Парасковья Сергеевна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Ивановна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Татьяна Ивановна

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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