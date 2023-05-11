Телегин Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1914
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914
Рождение ребёнка
05.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести