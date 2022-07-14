Телегина (Цапкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Цапкина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цапкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Степан Дмитриевич

Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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