Телегина (Цапкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цапкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Степан Дмитриевич
Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно