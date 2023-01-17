Телегин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегин Дмитрий Михайлович

Телегин Дмитрий Михайлович

avatar

Место рождения

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

26.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1870

Отец: Телегин Михаил

Мать: Татьяна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Телегина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1907

Сын: Телегин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1911

Сын: Телегин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Телегин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.1914

Сын: Телегин Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Парасковья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close