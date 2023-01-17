Телегин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1870
Отец: Телегин Михаил
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Телегина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
28.12.1907
Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
14.12.1911
Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
14.07.1914
Сын: Телегин Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Телегина Парасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно