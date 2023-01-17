Телегина (Кокорина) Парасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1876
Отец: Кокорин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Телегина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.12.1907
Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1911
Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.07.1914
Сын: Телегин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно