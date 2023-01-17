Телегина (Кокорина) Парасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Кокорина) Парасковья Сергеевна

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Место рождения

Камаган, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1876

Отец: Кокорин Сергей

Мать: не указана

Камаган, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Телегина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1907

Сын: Телегин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1911

Сын: Телегин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Телегин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
14.07.1914

Сын: Телегин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Телегин Дмитрий Михайлович

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Дмитрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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