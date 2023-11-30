(Воробьева) Анна Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
21.11.1918
, , Тамбовская, Россия
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Иоффе Евсей Вульфович
Рождение ребёнка
09.01.1925
Дочь: Иоффе Элла Евсеевна
Отец ребёнка: Иоффе Евсей Вульфович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбов, губсовбольница. дата рождения 12.1.25 по докум. Адрес прож Интернационала 12
Смерть
1991
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург