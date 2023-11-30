(Воробьева) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воробьева) Анна Моисеевна

Место рождения

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Воробьёв Мовше Берков

Мать: Скоробогатова Сора-Лея Мееровна

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Бракосочетание
21.11.1918

Муж: Иоффе Евсей Вульфович

, , Тамбовская, Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Иоффе Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Иоффе Евсей Вульфович

Рождение ребёнка
09.01.1925

Дочь: Иоффе Элла Евсеевна

Отец ребёнка: Иоффе Евсей Вульфович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбов, губсовбольница. дата рождения 12.1.25 по докум. Адрес прож Интернационала 12
Смерть
1991
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
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