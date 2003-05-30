Иоффе (Иоффе) Элла Евсеевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1925
Дата смерти30.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1925
Отец: Иоффе Евсей Вульфович
Мать: Анна Моисеевна
Тамбов, губсовбольница. дата рождения 12.1.25 по докум. Адрес прож Интернационала 12
Бракосочетание
14.02.1948
Рождение ребёнка
01.02.1949
Дочь: Лобанова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Степанович
Рождение ребёнка
22.05.1952
Отец ребёнка: Шарф Михаил Максимович
Смерть
30.05.2003