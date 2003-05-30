Иоффе (Иоффе) Элла Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоффе (Иоффе) Элла Евсеевна

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

09.01.1925

Дата смерти

30.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1925

Отец: Иоффе Евсей Вульфович

Мать: Анна Моисеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбов, губсовбольница. дата рождения 12.1.25 по докум. Адрес прож Интернационала 12
Бракосочетание
14.02.1948

Муж: Шарф Михаил Максимович

Рождение ребёнка
01.02.1949

Дочь: Лобанова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Степанович

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Шарф Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Шарф Михаил Максимович

Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
30.05.2003
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