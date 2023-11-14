Иоффе Евсей Вульфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти?.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Иоффе Вульф
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1918
Жена: Анна Моисеевна
, , Тамбовская, Россия
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
09.01.1925
Дочь: Иоффе Элла Евсеевна
Мать ребёнка: Анна Моисеевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбов, губсовбольница. дата рождения 12.1.25 по докум. Адрес прож Интернационала 12
Смерть
?.10.1971
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: болезнь | Сестрорецкое кладбище