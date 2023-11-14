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Иоффе Евсей Вульфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Иоффе Вульф

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1918

Жена: Анна Моисеевна

, , Тамбовская, Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Иоффе Владимир Евсеевич

Мать ребёнка: Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
09.01.1925

Дочь: Иоффе Элла Евсеевна

Мать ребёнка: Анна Моисеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбов, губсовбольница. дата рождения 12.1.25 по докум. Адрес прож Интернационала 12
Смерть
?.10.1971
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: болезнь | Сестрорецкое кладбище
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