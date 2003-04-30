Ефимов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1919
Дата смерти30.04.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919
Отец: Дуняев Илья
Рождение ребёнка
23.08.1946
Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна
Эстония, Эстония
Рождение ребёнка
14.09.1948
Дочь: Добролюбова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучинина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.2003
Причина смерти: последствия инсульта, старость