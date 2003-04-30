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Ефимов Василий Иванович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

20.01.1919

Дата смерти

30.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919

Отец: Дуняев Илья

Мать: Дуняева Матрона Николаевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
23.08.1946

Сын: Ефимов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна

Эстония, Эстония
Рождение ребёнка
14.09.1948

Дочь: Добролюбова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Ефимов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучинина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Фавста Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
30.04.2003
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: последствия инсульта, старость
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