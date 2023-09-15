Дуняев Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1919
Мать ребёнка: Дуняева Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ильинична
Мать ребёнка: Дуняева Матрона Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Ранения