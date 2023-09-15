Дуняев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуняев Илья

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
20.01.1919

Сын: Ефимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Дуняева Матрона Николаевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ильинична

Мать ребёнка: Дуняева Матрона Николаевна

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Ранения
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