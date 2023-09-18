Терехов Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехов Алексей

Мать: Терехова Анна

Рождение ребёнка
12.10.?

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Терехова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Павел

Мать ребёнка: Терехова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Федор

Мать ребёнка: Терехова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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