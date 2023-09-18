Терехов Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терехов Алексей
Мать: Терехова Анна
Рождение ребёнка
12.10.?
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Терехова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Павел
Мать ребёнка: Терехова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Федор
Мать ребёнка: Терехова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехова Пелагея
Смерть
Неизвестно