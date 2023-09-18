Терехов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехов Лука

Мать: Терехова Пелагея

Рождение ребёнка
05.04.1923

Сын: Терехов Егор

Мать ребёнка: Терехова Ольга

Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Терехов Николай

Мать ребёнка: Терехова Ольга

Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Терехов Алексей

Мать ребёнка: Терехова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Анна

Мать ребёнка: Терехова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Ольга

Смерть
1933
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