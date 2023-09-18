Терехов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терехов Лука
Мать: Терехова Пелагея
Рождение ребёнка
05.04.1923
Сын: Терехов Егор
Мать ребёнка: Терехова Ольга
Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терехов Николай
Мать ребёнка: Терехова Ольга
Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Терехов Алексей
Мать ребёнка: Терехова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Анна
Мать ребёнка: Терехова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехова Ольга
Смерть
1933